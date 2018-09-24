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Важко падати з Олімпу? Роналду не приїде на церемонію вручення нагород ФІФА

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду не приїде на церемонію вручення нагород ФІФА.

Криштіану Роналду разом з півзахисником мадридського Реалу Лукою Модрічем та форвардом англійського Ліверпуля Мохаммедом Салахом потрапив до фінальної трійки претендентів на гравця року від ФІФА.

За інформацією Marca, Роналду пропустить церемоныю нагородження, яка відбудеться в Лондоні 24 вересня.

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На відміну від минулого разу, коли відбувалася церемонія вручення нагород УЄФА в Монако, Роналду попередив організаторів, що буде відсутній.

Причина відсутності гравця – щільний графік, через який подію пропустять всі гравці Ювентуса. З неофіційних причин вказується те, що португалець дізнався, що не стане лауреатом нагороди.

Нагадаємо, Роналду розридався після вилучення у Лізі чемпіонів.

Фото: Getty Images.

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