Легкоатлетка Юлия Левченко приручила опасную рептилию

Украинская спортсменка Юлия Левченко активно проводит свое свободное от тренировок и соревнований время.
20-летняя украинская спортсменка по прыжкам в высоту Юлия Левченко показала, как ей удалось приручить опасную рептилию.
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Видео со змеей спортсменка разместила в своем аккаунте в Instagram.
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Сторонники Левченко стали активно комментировать пост спортсменки, отмечая, что она бесстрашная и просили выбросить это “чудовище”.
В 2017 году Левченко завоевала бронзу на чемпионате Европы в помещении, золото на чемпионате мира среди молодежи и серебро на чемпионате мира в Лондоне. Кстати, именно в Лондоне Левченко установила свой личный рекорд – украинке покорилась отметка в 2,01 м.
Ранее Левченко опубликовала в соцсетях соблазнительный снимок с тренировочного сбора.
Фото: levchenkou