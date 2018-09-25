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Легкоатлетка Юлия Левченко приручила опасную рептилию

Украинская спортсменка Юлия Левченко активно проводит свое свободное от тренировок и соревнований время.

20-летняя украинская спортсменка по прыжкам в высоту Юлия Левченко показала, как ей удалось приручить опасную рептилию.

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Видео со змеей спортсменка разместила в своем аккаунте в Instagram.

 

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nice enough, isn’t it?

Допис, поширений YULIYA LEVCHENKO (@levchenkou)

Сторонники Левченко стали активно комментировать пост спортсменки, отмечая, что она бесстрашная и просили выбросить это “чудовище”.

В 2017 году Левченко завоевала бронзу на чемпионате Европы в помещении, золото на чемпионате мира среди молодежи и серебро на чемпионате мира в Лондоне. Кстати, именно в Лондоне Левченко установила свой личный рекорд – украинке покорилась отметка в 2,01 м.

Ранее Левченко опубликовала в соцсетях соблазнительный снимок с тренировочного сбора.

Фотоlevchenkou

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