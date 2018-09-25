Легкоатлетка Юлія Левченко приручила небезпечну рептилію

Українська спортсменка Юлія Левченко активно проводить свій вільний від тренуваннь та змагань час.
20-річна українська спортсменка зі стрибків у висоту Юлія Левченко показала, як їй вдалося приручити небезпечну рептилію.
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Відео зі змією спортсменка розмістила у своєму акаунті в Instagram.
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Прихильники Левченко стали активно коментувати пост спортсменки, відзначаючи, що вона безстрашна та просили викинути це “чудовисько”.
У 2017-му році Левченко завоювала бронзу на чемпіонаті Європи в приміщенні, золото на чемпіонаті світу серед молоді і срібло на чемпіонаті світу в Лондоні. До речі, саме в Лондоні Левченко встановила свій особистий рекорд – українці підкорилася позначка в 2,01 м.
Раніше Левченко опублікувала в соцмережах спокусливий знімок з тренувального збору.
Фото: levchenkou