Легкоатлетка Юлія Левченко приручила небезпечну рептилію

Українська спортсменка Юлія Левченко активно проводить свій вільний від тренуваннь та змагань час.

20-річна українська спортсменка зі стрибків у висоту Юлія Левченко показала, як їй вдалося приручити небезпечну рептилію.

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Відео зі змією спортсменка розмістила у своєму акаунті в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram nice enough, isn’t it? Допис, поширений YULIYA LEVCHENKO (@levchenkou) 23 Вер 2018 р. о 1:27 PDT

Прихильники Левченко стали активно коментувати пост спортсменки, відзначаючи, що вона безстрашна та просили викинути це “чудовисько”.

У 2017-му році Левченко завоювала бронзу на чемпіонаті Європи в приміщенні, золото на чемпіонаті світу серед молоді і срібло на чемпіонаті світу в Лондоні. До речі, саме в Лондоні Левченко встановила свій особистий рекорд – українці підкорилася позначка в 2,01 м.

Раніше Левченко опублікувала в соцмережах спокусливий знімок з тренувального збору.

Фото: levchenkou