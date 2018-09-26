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Дата и место боя Ломаченко – Педраса — официально

Чемпион WTA Василий Ломаченко проведет бой с пуэрториканцем Хосе Педрасой в декабре.

Бой между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой за титулы WTA и WBO в легком весе официально подтвердила промоутерская компания Top Rank Boxing.

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Ломаченко и Педраса выяснят сильнейшего 8 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

— Моей целью всегда было объединение титулов, и Педраса стоит на моем пути к этому. Фанаты в Нью-Йорке особые, они настоящие ценители бокса, и я не могу дождаться возможности подарить им еще один зрелищный бой, – сказал Ломаченко.

Напомним, Василий Ломаченко и Хосе Педраса чемпионами мира в легком весе стали в последних боях. Украинец нокаутировал Хорхе Линареса (44-4, 27 КО), а пуэрториканец решением судей оказался сильнее Реймундо Бельтрана (35-8-1, 21 КО).

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