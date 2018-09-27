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Гвоздик выступит на разогреве боя Уайлдер – Фьюри

Александр Гвоздик и Адонис Стивенсон проведут бой перед поединком Уайлдер – Фьюри.

Бой украинца Александра Гвоздика (15-0, 12 КО) с чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) официально назначен.

Встреча состоится 1 декабря на арене Centre Videotron в Квебеке, Канада.

Читайте: Дата и место боя Ломаченко – Педраса — официально

Транслятором поединка выступит канал Showtime.

В этот же день состоится бой Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО) и Тайсона Фьюри (27-0, 19 КО).

Таким образом, после боя Гвоздик – Стивенсон, начнется трансляция PPV из Лос-Анджелеса.

Ранее в сети появился эффектный проморолик будущего боя Александра Усика с британцем Тони Белью.

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