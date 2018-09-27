УЕФА анонсировала введение системы видеоповторов (VAR) в матчах Лиги чемпионов.

УЕФА в своем официальном Twitter-аккаунте анонсировала введение системы видеоповторов (VAR) в матчах Лиги чемпионов.

Исполнительный комитет УЕФА собрался сегодня утром в Доме европейского футбола в Ньоне и постановил, что VAR будет использоваться в Лиге чемпионов, начиная с сезона-2019/20 (со стадии плей-офф, в августе 2019 года).

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Кроме того, было решено, что система видеоповторов будет также использоваться на Суперкубке УЕФА-2019.

— Мы уверены, что до введения системы видеоповторов в августе 2019 году в нас будет достаточно времени для создания надежной системы и подготовки соответствующих лиц с целью обеспечения эффективной и успешной реализации VAR в Лиге чемпионов, – заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

Впоследствии УЕФА планирует использование VAR в финальной части Евро-2020, в Лиге Европы 2020/21 (начиная, со стадии группового этапа) и в финале Лиги Наций 2021 года.

Напомним, ранее видеоповторы были введены ФИФА на чемпионате мира – 2018, который прошел в России. Начиная с нынешнего сезона систему начали использовать в некоторых европейских чемпионатах.

К слову, УЕФА планирует создать еще один клубный турнир.

Фото: Getty Images.