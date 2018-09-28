PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Игроков Ливерпуля поят секретным напитком, чтобы сделать чемпионами/

Игроков Ливерпуля поят секретным напитком, чтобы сделать чемпионами

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп добавил в рацион своих футболистов специальный напиток.

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп включил в ежедневный рацион своих подопечных особый напиток, разработанный чемпионом мира по плаванию 2005 года Марком Варнеке.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Варнеке и главный диетолог клуба Мона Неммер разработали секретную жидкость, которая увеличивает скорость восстановления после тренировок. В напитке цитрусово-апельсиновый вкус. Вещество – не более чем минеральный напиток, целью которого является ускорение регенерации организма и снижения симптомов усталости.

Читайте: Автор гола в ворота Эвертона получил премию Пушкаша Звезда Ливерпуля любит мыть посуду и не планирует съезжать от родителей Игроки Ливерпуля после поражения поработали в столовой

Варнеке выиграл заплыв на 50 метров брассом в 35 лет, став самым возрастным чемпионом мира с 1971 года.

Ливерпуль после шести стартовых туров чемпионата Англии по футболу лидирует в турнирной таблице (18 очков), одержав шесть побед подряд.

К слову, экс-голкиперу Ливерпуля забили фантастический гол.

Фото: Getty Images.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Где смотреть Ливерпуль — Челси
Супруги с ожирением разрушили трехэтажный дом во время секса
Ливерпуль – Саутгемптон, Шальке – Бавария: анонс и прогноз матчей
Старридж изо всех сил въехал голкиперу ПСЖ между ног
Салах гневно отреагировал на гол Фирмино в ворота ПСЖ
Звезда Ливерпуля любит мыть посуду и не планирует съезжать от родителей
Ливерпуль пропустил от Лестера после грубой ошибки Алиссона
Лестер — Ливерпуль, Реал — Леганес: анонс и прогноз матчей
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка