Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп добавил в рацион своих футболистов специальный напиток.
Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп включил в ежедневный рацион своих подопечных особый напиток, разработанный чемпионом мира по плаванию 2005 года Марком Варнеке.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Варнеке и главный диетолог клуба Мона Неммер разработали секретную жидкость, которая увеличивает скорость восстановления после тренировок. В напитке цитрусово-апельсиновый вкус. Вещество – не более чем минеральный напиток, целью которого является ускорение регенерации организма и снижения симптомов усталости.Читайте: Автор гола в ворота Эвертона получил премию Пушкаша Звезда Ливерпуля любит мыть посуду и не планирует съезжать от родителей Игроки Ливерпуля после поражения поработали в столовой
Варнеке выиграл заплыв на 50 метров брассом в 35 лет, став самым возрастным чемпионом мира с 1971 года.
Ливерпуль после шести стартовых туров чемпионата Англии по футболу лидирует в турнирной таблице (18 очков), одержав шесть побед подряд.
К слову, экс-голкиперу Ливерпуля забили фантастический гол.
Фото: Getty Images.