Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп добавил в рацион своих футболистов специальный напиток.

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп включил в ежедневный рацион своих подопечных особый напиток, разработанный чемпионом мира по плаванию 2005 года Марком Варнеке.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Варнеке и главный диетолог клуба Мона Неммер разработали секретную жидкость, которая увеличивает скорость восстановления после тренировок. В напитке цитрусово-апельсиновый вкус. Вещество – не более чем минеральный напиток, целью которого является ускорение регенерации организма и снижения симптомов усталости.

Варнеке выиграл заплыв на 50 метров брассом в 35 лет, став самым возрастным чемпионом мира с 1971 года.

Ливерпуль после шести стартовых туров чемпионата Англии по футболу лидирует в турнирной таблице (18 очков), одержав шесть побед подряд.

К слову, экс-голкиперу Ливерпуля забили фантастический гол.

Фото: Getty Images.