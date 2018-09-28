Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп додав в раціон своїх футболістів спеціальний напій.

Наставник англійського Ліверпуля Юрген Клопп включив до щоденного раціону своїх підопічних особливий напій, розроблений чемпіоном світу з плавання 2005 року Марком Варнеке.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Варнеке і головний дієтолог клубу Мона Неммер розробили секретну рідину, яка збільшує швидкість відновлення після тренувань. У напої цитрусово-апельсиновий смак. Речовина – не більше ніж мінеральний напій, метою якого є прискорення регенерації організму і зниження симптомів втоми.

Варнеке виграв заплив на 50 метрів брасом у 35 років, ставши найстаршим чемпіоном світу з 1971 року.

Ліверпуль після шести стартових турів чемпіонату Англії з футболу лідирує в турнірній таблиці (18 очок), здобувши шість перемог поспіль.

До речі, екс-голкіперу Ліверпуля забили фантастичний гол.

Фото: Getty Images.