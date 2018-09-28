PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Гравців Ліверпуля поять секретним напоєм, щоб зробити чемпіонами/

Гравців Ліверпуля поять секретним напоєм, щоб зробити чемпіонами

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп додав в раціон своїх футболістів спеціальний напій.

Наставник англійського Ліверпуля Юрген Клопп включив до щоденного раціону своїх підопічних особливий напій, розроблений чемпіоном світу з плавання 2005 року Марком Варнеке.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Варнеке і головний дієтолог клубу Мона Неммер розробили секретну рідину, яка збільшує швидкість відновлення після тренувань. У напої цитрусово-апельсиновий смак. Речовина – не більше ніж мінеральний напій, метою якого є прискорення регенерації організму і зниження симптомів втоми.

Читайте: Автор голу у ворота Евертона отримав премію Пушкаша Зірка Ліверпуля любить мити посуд та не планує з'їжджати від батьків Гравці Ліверпуля після поразки попрацювали у їдальні

Варнеке виграв заплив на 50 метрів брасом у 35 років, ставши найстаршим чемпіоном світу з 1971 року.

Ліверпуль після шести стартових турів чемпіонату Англії з футболу лідирує в турнірній таблиці (18 очок), здобувши шість перемог поспіль.

До речі, екс-голкіперу Ліверпуля забили фантастичний гол.

ФотоGetty Images.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Де дивитися Ліверпуль — Челсі
Подружжя з ожирінням зруйнувало триповерховий будинок під час сексу
Ліверпуль — Саутгемптон, Шальке — Баварія: анонс та прогноз матчів
Старрідж щосили в’їхав голкіперу ПСЖ поміж ніг
Салах гнівно відреагував на гол Фірміно в ворота ПСЖ
Зірка Ліверпуля любить мити посуд та не планує з’їжджати від батьків
Ліверпуль пропустив від Лестера після грубої помилки Аліссона
Лестер — Ліверпуль, Реал — Леганес: анонс та прогноз матчів
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка