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Украинский новичок Лейкерс забросил 20 трехочковых подряд

Украинский форвард Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк продемонстрировал свою прицельность.

Украинский форвард Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк продемонстрировал свою прицельность на тренировке.

Баскетболист выполнил безупречную трехочковую серию длиной почти в две минуты: при этом Святослав бросал не из одного положения, а бегал вдоль всей дуги.

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В итоге Михайлюк забросил 20 трехочковых подряд.

Напомним, летом 2017 Святослав попал в топ-5 игроков Летней лиги НБА и пробился в основу клуба из Лос-Анджелеса.

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