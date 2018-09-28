Украинский форвард Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк продемонстрировал свою прицельность.
Украинский форвард Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк продемонстрировал свою прицельность на тренировке.
Баскетболист выполнил безупречную трехочковую серию длиной почти в две минуты: при этом Святослав бросал не из одного положения, а бегал вдоль всей дуги.
Читайте: Король за $154 млн! ЛеБрон Джеймс стал игроком Лейкерс
В итоге Михайлюк забросил 20 трехочковых подряд.
Михайлюк запалює на тренуванні «Лейкерс» – Святослав закинув 20 триочкових поспіль
Українець готується розривати #НБА!pic.twitter.com/Eh959z0ajE
— Рейтинг Букмекерів (@uabookierating) 27 сентября 2018 г.
Напомним, летом 2017 Святослав попал в топ-5 игроков Летней лиги НБА и пробился в основу клуба из Лос-Анджелеса.