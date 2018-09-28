Украинский форвард Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк продемонстрировал свою прицельность.

Украинский форвард Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк продемонстрировал свою прицельность на тренировке.

Баскетболист выполнил безупречную трехочковую серию длиной почти в две минуты: при этом Святослав бросал не из одного положения, а бегал вдоль всей дуги.

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В итоге Михайлюк забросил 20 трехочковых подряд.

Михайлюк запалює на тренуванні «Лейкерс» – Святослав закинув 20 триочкових поспіль Українець готується розривати #НБА!pic.twitter.com/Eh959z0ajE — Рейтинг Букмекерів (@uabookierating) 27 сентября 2018 г.

Напомним, летом 2017 Святослав попал в топ-5 игроков Летней лиги НБА и пробился в основу клуба из Лос-Анджелеса.