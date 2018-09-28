Український форвард Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк продемонстрував свою прицільність.

Український форвард Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк продемонстрував свою прицільність на тренуванні.

Баскетболіст виконав бездоганну триочкову серію довжиною майже в дві хвилини: при цьому Святослав кидав не з одного положення, а бігав уздовж всієї дуги.

Читайте: Король за $154 млн! ЛеБрон Джеймс став гравцем Лейкерс

У підсумку Михайлюк закинув 20 триочкових поспіль.

Михайлюк запалює на тренуванні «Лейкерс» – Святослав закинув 20 триочкових поспіль Українець готується розривати #НБА!pic.twitter.com/Eh959z0ajE — Рейтинг Букмекерів (@uabookierating) 27 сентября 2018 г.

Нагадаємо, влітку 2017 року Святослав потрапив у топ-5 гравців Літньої ліги НБА і пробився в основу клубу з Лос-Анджелеса.