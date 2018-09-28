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Український новачок Лейкерс закинув 20 триочкових поспіль

Український форвард Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк продемонстрував свою прицільність.

Український форвард Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк продемонстрував свою прицільність на тренуванні.

Баскетболіст виконав бездоганну триочкову серію довжиною майже в дві хвилини: при цьому Святослав кидав не з одного положення, а бігав уздовж всієї дуги.

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У підсумку Михайлюк закинув 20 триочкових поспіль.

Нагадаємо, влітку 2017 року Святослав потрапив у топ-5 гравців Літньої ліги НБА і пробився в основу клубу з Лос-Анджелеса.

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