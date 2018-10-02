PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Голкипер Маккаби очень мило спародировал муки форварда соперника/

Голкипер Маккаби очень мило спародировал муки форварда соперника

Вратарь Маккаби Предраг Райкович спародировал муки после столкновения с ним соперника.

В матче израильской Премьер-лиги встречались между собой Маккаби и Хапоэль (0:0).

Читайте: Ким Кардашьян в футболе? Неймара обсмеяли за крем для лица

После столкновения с седьмым номером Хапоэля вратарь желтых Предраг Райкович вскочил, как ни в чем не бывало. После чего он увидел, что соперник продолжает кататься по газону, держась за ногу.

В ту же секунду кипер как будто бы почувствовал внезапный приступ фантомной боли в пояснице и по-театральному прилег рядом.

Ранее Факты ICTV писали, что футболистка пошла в нокаут после удара мячом в лицо.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка