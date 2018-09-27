PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Ким Кардашьян в футболе? Неймара обсмеяли за крем для лица/

Ким Кардашьян в футболе? Неймара обсмеяли за крем для лица

Форвард ПСЖ Немар намазал кремом лицо в перерыве матча с Реймсом и стал жертвой насмешек.

Звезда французского Пари Сен-Жермен Неймар намазал лицо кремом в перерыве матча седьмого тура чемпионата Франции против Реймса.

Соответствующее видео разместили в Twitter-аккаунте Goal, иронически подписав пост “Солнцезащитный? Увлажняющий? Крем от морщин?”

Читайте: Слезы Роналду: Криштиану установил рекорд в Лиге чемпионов

Пользователи сети начали шутить над футболистом в комментариях. Ким Кардашьян от футбола, – проиронизировал один. Кекс? Пирог? Кокаин? – посмеялся другой. Он скорее рекламный мальчик, чем футболист. Ему больше подходит заботиться о лице, – раскритиковал игрока еще один пользователь.

Матч 7-го тура чемпионата Франции ПСЖ – Реймс состоялся 26 сентября в Париже и завершился победой подопечных Тухеля со счетом 4:1. Неймар забил один гол с пенальти.

К слову, Александр Зинченко снялся в мощном промо-ролике FIFA вместе с Роналду и Неймаром.

ФотоAndre DurÃo | Dreamstime.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Супруги с ожирением разрушили трехэтажный дом во время секса
Старридж изо всех сил въехал голкиперу ПСЖ между ног
Салах гневно отреагировал на гол Фирмино в ворота ПСЖ
Cекс-кукла для педофилов: британец попал под суд из-за интимной покупки
Во время футбольного матча с вертолета посыпались деньги
Маленький снежный барс пытается напугать маму – реакция поражает
Хакерская атака – Дизель Шоу показал, что происходит на самом деле
Зинченко в мощном промо-ролике FIFA вместе с Роналду и Неймаром
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка