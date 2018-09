Звезда французского Пари Сен-Жермен Неймар намазал лицо кремом в перерыве матча седьмого тура чемпионата Франции против Реймса.

Соответствующее видео разместили в Twitter-аккаунте Goal, иронически подписав пост “Солнцезащитный? Увлажняющий? Крем от морщин?”

Читайте: Слезы Роналду: Криштиану установил рекорд в Лиге чемпионов

Пользователи сети начали шутить над футболистом в комментариях. Ким Кардашьян от футбола, – проиронизировал один. Кекс? Пирог? Кокаин? – посмеялся другой. Он скорее рекламный мальчик, чем футболист. Ему больше подходит заботиться о лице, – раскритиковал игрока еще один пользователь.

Sunscreen? Moisturizer? Wrinkle cream?

PSG star Neymar taking care of his face at half-time pic.twitter.com/sV9BI3I9PB

— Goal (@goal) 26 сентября 2018 г.