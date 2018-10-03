На Конгрессе WBC в Киеве Владимира Кличко заметили в компании новой девушки после расставания с Хайден Панеттьери.
Владимир Кличко на Конгрессе WBC в Киеве появился в компании девушки, что сразу привлекло внимание, поскольку после расставания с Хайден Панеттьери легендарный боксер появлялся на публике один или с братом.
Спутницей Кличко стала 37-летняя боксер компании K2Promotion норвежка Сесилия Брекхус. По информации КП в Украине боксер мило общался и нежно обнимал девушку, а та благодарила его улыбкой.
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Девушка является абсолютной чемпионкой мира в полусреднем весе и пока остается единственной и первой, которая собрала все основные чемпионские пояса по основным версиям – WBA, WBC, WBO, IBF, IBO. На профессиональном ринге Сесилия провела 34 поединка и во всех победила, 9 раз – нокаутом, а в 2017 году получила звание боксер года.
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Фото: K2Promotions
Фото: K2Promotions
Фото: instagram.com/ceciliabraekhus
Фото: instagram.com/ceciliabraekhus
Фото: instagram.com/ceciliabraekhus
Фото: instagram.com/ceciliabraekhus
Фото: instagram.com/ceciliabraekhus
Фото: instagram.com/ceciliabraekhus
Фото: instagram.com/ceciliabraekhus
Фото: instagram.com/ceciliabraekhus
Фото: instagram.com/ceciliabraekhus
Фото: instagram.com/ceciliabraekhus
Брекхус давно знакома с братьями Кличко, на ее странице в Instagram можно найти фотографии еще времен поединка Владимира с Тайсоном Фьюри.
К слову, Кличко станет преподавателем Гарварда.
Фото: K2Promotions.