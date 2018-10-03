На Конгресі WBC в Києві Володимира Кличка помітили в компанії нової дівчини після розставання з Хайден Панеттьєрі.

Володимир Кличко на Конгресі WBC в Києві з’явився в компанії дівчини, що відразу привернуло увагу, оскільки після розставання з Хайден Панеттьєрі легендарний боксер з’являвся на публіці один або з братом.

Супутницею Кличко стала 37-річна боксерка компанії K2Promotion норвежка Сесілія Брекхус. За інформацією КП в Україні боксер мило спілкувався та ніжно обіймав дівчину, а та віддячувала його посмішкою.

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Дівчина є абсолютною чемпіонкою світу в напівсередній вазі і поки, залишається єдиною і першою, яка зібрала всі основні чемпіонські пояси за основними версіями – WBA, WBC, WBO, IBF, IBO. На професійному рингу Сесілія провела 34 поєдинки і у всіх перемогла, 9 разів – нокаутом, а в 2017 році отримала звання боксер року.



Фото: K2Promotions

Фото: K2Promotions

Фото: instagram.com/ceciliabraekhus

Фото: instagram.com/ceciliabraekhus

Фото: instagram.com/ceciliabraekhus

Фото: instagram.com/ceciliabraekhus

Фото: instagram.com/ceciliabraekhus

Фото: instagram.com/ceciliabraekhus

Фото: instagram.com/ceciliabraekhus

Фото: instagram.com/ceciliabraekhus

Фото: instagram.com/ceciliabraekhus Фото: instagram.com/ceciliabraekhus Володимир Кличко показав свою нову дівчину / 12 фотографий

Брекхус давно знайома з братами Кличками, на її сторінці в Instagram можна знайти фотографії ще часів поєдинку Володимира з Тайсоном Ф’юрі.

До речі, Кличко стане викладачем Гарварду.

Фото: K2Promotions.