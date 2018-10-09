Прямую трансляцию товарищеского матча между сборными Италии и Украины покажет телеканал Украины.
Сборная Украины на выезде в рамках товарищеского матча сыграет со сборной Италии. Матч пройдет 10 октября в городе Генуя (Италия) на стадионе Луиджи Феррарис.
Начало матча в 21:45.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 и Украине.Читайте: Рейтинг ФИФА: сборная Украины поднялась на 6 позиций Шевченко вызвал 8 легионеров на матче против Италии и Чехии Украинский уик-энд: гол-красавец Малиновского и провал Ярмоленко
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: ФФУ/FFU.