Пряму трансляцію товариського матчу між збірними Італії та України покаже телеканал Україна.

Збірна України на виїзді в рамках товариського матчу зіграє зі збірною Італії. Матч пройде 10 жовтня у місті Генуя (Італія) на стадіоні Луїджі Ферраріс.

Початок матчу о 21:45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1 та Україна.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: ФФУ/FFU.