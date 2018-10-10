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Де дивитися Італія — Україна

Пряму трансляцію товариського матчу між збірними Італії та України покаже телеканал Україна.

Збірна України на виїзді в рамках товариського матчу зіграє зі збірною Італії. Матч пройде 10 жовтня у місті Генуя (Італія) на стадіоні Луїджі Ферраріс.

Початок матчу о 21:45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1 та Україна.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото.

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