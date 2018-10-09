Федерация хоккея Украины допустила девушку к участию в чемпионате Украины среди юношей 2005 (U-14) года.

Исполком Федерации хоккея Украины принял решение в виде исключения дать согласие на включение в заявочный список команды Гладиаторы из города Днепр и допустить к участию в чемпионате Украины среди юношей 2005 (U-14) года девочку – Полину Лубинець.

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Об этом сообщает сайт ФХУ.

— При условии надлежащего оформления администрацией учебного спортивного заведения всех дополнительных к основной заявки документов, Полина может стать полноправной участницей соревнования, – говорится в сообщении.

Это историческое событие для украинского хоккея, ведь Лубинец станет первой девушкой, которая получила право выступать в мужском чемпионате. Она прошла тестирование на высоком уровне, продемонстрировав один из лучших результатов этой возрастной категории и получила право выступать наравне с мужчинами.

Напомним, сборная Украины завоевала золото чемпионата мира по хоккею U-18.

Фото: XSport.