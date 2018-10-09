PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / В мужском чемпионате Украины по хоккею будет выступать девушка/

В мужском чемпионате Украины по хоккею будет выступать девушка

Федерация хоккея Украины допустила девушку к участию в чемпионате Украины среди юношей 2005 (U-14) года.

Исполком Федерации хоккея Украины принял решение в виде исключения дать согласие на включение в заявочный список команды Гладиаторы из города Днепр и допустить к участию в чемпионате Украины среди юношей 2005 (U-14) года девочку – Полину Лубинець.

Читайте: Могла стать моделью: что постит в Instagram 17-летняя чемпионка мира Дарья Белодед

Об этом сообщает сайт ФХУ.

— При условии надлежащего оформления администрацией учебного спортивного заведения всех дополнительных к основной заявки документов, Полина может стать полноправной участницей соревнования, – говорится в сообщении.

Это историческое событие для украинского хоккея, ведь Лубинец станет первой девушкой, которая получила право выступать в мужском чемпионате. Она прошла тестирование на высоком уровне, продемонстрировав один из лучших результатов этой возрастной категории и получила право выступать наравне с мужчинами.

Напомним, сборная Украины завоевала золото чемпионата мира по хоккею U-18.

Фото: XSport.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Хоккеист умер на льду во время матча
Хоккеистки сборных США и Канады поженились
Сборная Украины завоевала золото чемпионата мира по хоккею U-18
НХЛ: россиянин и американец устроили “месиво” на льду
Канадский хоккеист, который погиб в ДТП стал донором для шести человек
Humboldt Broncos
В Канаде разбился автобус с хоккейной командой – погибли 14 человек
Лед растаял: канадская хоккеистка обнажилась на пляже
Хоккеист брутальным ударом отправил соперника в нокаут
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка