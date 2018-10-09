PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / У чоловічому чемпіонаті України з хокею буде виступати дівчина/

У чоловічому чемпіонаті України з хокею буде виступати дівчина

Федерація хокею України допустила дівчину до участі у чемпіонаті України серед юнаків 2005 (U-14) року народження.

Виконком Федерації хокею України прийняв рішення, як виняток, дати згоду на включення до заявочного списку команди Гладіатори з міста Дніпро і допустити до участі у чемпіонаті України серед юнаків 2005 (U-14) року народження дівчинку – Поліну Лубінець.

Читайте: Могла стати моделлю: що постить в Instagram 17-річна чемпіонка світу Дар’я Білодід

Про це повідомляє сайт ФХУ.

— За умови належного оформлення адміністрацією навчального спортивного закладу всіх додаткових до основної заявки документів, Поліна може стати повноправною учасницею змагання, – йдеться у повідомленні.

Це історична подія для українського хокею, адже Лубинець стане першою дівчиною, яка отримала право виступати в чоловічому чемпіонаті. Вона пройшла тестування на високому рівні, продемонструвавши один з найкращих результатів цієї вікової категорії і отримала право виступати нарівні з чоловіками.

Нагадаємо, збірна України завоювала золото чемпіонату світу з хокею U-18.

Фото: XSport.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хокеїст помер на льоду під час матчу
Хокеїстки збірних США та Канади побралися
Збірна України завоювала золото чемпіонату світу з хокею U-18
НХЛ: росіянин і американець влаштували “місиво” на льоду
Канадський хокеїст, який загинув в ДТП став донором для шести осіб
Humboldt Broncos
У Канаді розбився автобус з хокейною командою – загинули 14 осіб
Лід розтанув: канадська хокеїстка оголилася на пляжі
Хокеїст брутальним ударом відправив суперника в нокаут
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка