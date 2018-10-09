Федерація хокею України допустила дівчину до участі у чемпіонаті України серед юнаків 2005 (U-14) року народження.

Виконком Федерації хокею України прийняв рішення, як виняток, дати згоду на включення до заявочного списку команди Гладіатори з міста Дніпро і допустити до участі у чемпіонаті України серед юнаків 2005 (U-14) року народження дівчинку – Поліну Лубінець.

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Про це повідомляє сайт ФХУ.

— За умови належного оформлення адміністрацією навчального спортивного закладу всіх додаткових до основної заявки документів, Поліна може стати повноправною учасницею змагання, – йдеться у повідомленні.

Це історична подія для українського хокею, адже Лубинець стане першою дівчиною, яка отримала право виступати в чоловічому чемпіонаті. Вона пройшла тестування на високому рівні, продемонструвавши один з найкращих результатів цієї вікової категорії і отримала право виступати нарівні з чоловіками.

Нагадаємо, збірна України завоювала золото чемпіонату світу з хокею U-18.

Фото: XSport.