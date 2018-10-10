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Где смотреть Италия — Украина

Прямую трансляцию товарищеского матча между сборными Италии и Украины покажет телеканал Украины.

Сборная Украины на выезде в рамках товарищеского матча сыграет со сборной Италии. Матч пройдет 10 октября в городе Генуя (Италия) на стадионе Луиджи Феррарис.

Начало матча в 21:45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 и Украине.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото.

 

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