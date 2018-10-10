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Генк, Андерлехт и еще 8 клубов Бельгии подозревают в мошенничестве

Бельгийская полиция подозревает в мошенничестве с трансферами 10 клубов бельгийского чемпионата.

Полиция Бельгии взялась за расследование трансферной деятельности клубов, выступающих в национальном чемпионате.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на телеканалы VRT и RTBF.

Правоохранители провели обыски в офисах Брюгге, Андерлехта, Стандарда, Генка, Гента, Локерена и еще четырех клубов.

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По сообщению бельгийской прокуратуры, был допрошен тренер Брюгге Иван Леко, а бывший менеджер Шарлеруа Моги Байяти задержан у себя дома и взят под стражу.

Также правоохранители намерены допросить двух футбольных арбитров и нескольких влиятельных футбольных агентов.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) исключила термин “коррупция” с новой версии Кодекса этики.

Фото: скриншот/RTBF.

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