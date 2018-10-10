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Генк, Андерлехт та ще 8 клубів Бельгії підозрюють у шахрайстві

Бельгійська поліція підозрює у шахрайстві з трансферами 10 клубів бельгійського чемпіонату.

Поліція Бельгії взялася за розслідування трансферної діяльності клубів, які виступають в національному чемпіонаті.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на телеканали VRT і RTBF.

Правоохоронці провели обшуки в офісах Брюгге, Андерлехта, Стандарда, Генка, Гента, Локерена і ще чотирьох клубів.

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За повідомленням бельгійської прокуратури, був допитаний тренер Брюгге Іван Леко, а колишній менеджер Шарлеруа Моги Байят затриманий у себе вдома і взятий під варту.

Також правоохоронці мають намір допитати двох футбольних арбітрів і декількох впливових футбольних агентів.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виключила термін “корупція” з нової версії Кодексу етики.

Фото: скріншот/RTBF.

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