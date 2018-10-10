Смотрите онлайн-трансляцию контрольного матча Италия — Украина на Фактах ICTV в среду, 10 октября, в 21.45.

Сборная Италии и сборная Украины сойдутся на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе (Италия) в рамках товарищеского матча в среду, 10 октября.

За всю историю сборные встречались между собой 7 раз и только один раз украинцы не проиграли, сыграв в 2006 году вничью (0:0).

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Также в семи матчах удалось забить сопернику всего два гола. Один из них – на счету лучшего бомбардира сборной Украины Андрея Шевченко. На этот раз Андрей Шевченко уже точно не забьет, но попытается переписать историю противостояний с адзурри.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча является подопечные Роберто Манчини. На победу Италии принимают ставки с коэффициентом 1.80. Успех украинцев оценивается в 5.00.Ничейный результат встречи – 3.55.

Прогноз Фактов ICTV

Италия — Украина – 1:1