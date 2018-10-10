PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Италия — Украина: онлайн-трансляция матча/

Италия — Украина: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию контрольного матча Италия — Украина на Фактах ICTV в среду, 10 октября, в 21.45.

Сборная Италии и сборная Украины сойдутся на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе (Италия) в рамках товарищеского матча в среду, 10 октября.

За всю историю сборные встречались между собой 7 раз и только один раз украинцы не проиграли, сыграв в 2006 году вничью (0:0).

Читайте: Где смотреть Италия — Украина

Также в семи матчах удалось забить сопернику всего два гола. Один из них – на счету лучшего бомбардира сборной Украины Андрея Шевченко. На этот раз Андрей Шевченко уже точно не забьет, но попытается переписать историю противостояний с адзурри.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча является подопечные Роберто Манчини. На победу Италии принимают ставки с коэффициентом 1.80. Успех украинцев оценивается в 5.00.Ничейный результат встречи – 3.55.

Прогноз Фактов ICTV

Италия — Украина – 1:1

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка