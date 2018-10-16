Прямую трансляцию матча четвертого тура Лиги наций между Украиной и Чехией покажет телеканал Украина.

В четвертом туре Лиги наций УЕФА сборная Украины дома сыграет со сборной Чехии. Матч пройдет 16 октября в Харькове на ОСК Металлист.

Начало матча в 21:45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 и Украина.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: ФФУ/FFU.