Пряму трансляцію матчу четвертого туру Ліги націй між Україною та Чехією покаже телеканал Україна.
У четвертому турі Ліги націй УЄФА збірна України вдома зіграє зі збірною Чехії. Матч пройде 16 жовтня у Харкові на ОСК Металіст.
Початок матчу о 21:45.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1 та Україна.Читайте: Збірна України та Італії розійшлися миром у товариському матчі Голкіпер Динамо — найкращий воротар Європи за кількістю "сухих" матчів Хто не скаче, той москаль! визнали екстреміським гаслом
Також матч можн абуде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: ФФУ/FFU.