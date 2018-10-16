Пряму трансляцію матчу четвертого туру Ліги націй між Україною та Чехією покаже телеканал Україна.

У четвертому турі Ліги націй УЄФА збірна України вдома зіграє зі збірною Чехії. Матч пройде 16 жовтня у Харкові на ОСК Металіст.

Початок матчу о 21:45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1 та Україна.

Також матч можн абуде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: ФФУ/FFU.