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Факти / Спорт / Де дивитися Україна — Чехія/

Де дивитися Україна — Чехія

Пряму трансляцію матчу четвертого туру Ліги націй між Україною та Чехією покаже телеканал Україна.

У четвертому турі Ліги націй УЄФА збірна України вдома зіграє зі збірною Чехії. Матч пройде 16 жовтня у Харкові на ОСК Металіст.

Початок матчу о 21:45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1 та Україна.

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Також матч можн абуде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото.

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