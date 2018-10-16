Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович встретился с детской командой, которая летом вместе со своим тренером оказалась в ловушке в затопленной пещере в Таиланде.

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович встретился с детской футбольной командой из Таиланда, которую спасли из пещеры.

Известная американская телеведущая Эллен Дедженерес пригласила команду на свое популярное ток-шоу. Узнав, что кумиром мальчишек является Ибрагимович, Дедженерес позвала на эфир и Златана.

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37-летний футболист с радостью согласился преподнести сюрприз юным футболистам.

— Думал, что это я смелый, но эти дети еще более смелее. Они показали настоящую командную работу, проявили терпение и веру. Вероятно, это лучшая команда в мире, – сказал Ибрагимович.

Ибрагимович подарил ребятам футболки, мячи и билеты на матч Лос-Анджелес Гэлакси.

Кстати, из пещеры Кхао Луанг в Таиланде могут сделать туристическую достопримечательность.

Фото: YouTube/TheEllenShow