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Сборная Украины обыграла Чехию и пробилась в элитный дивизион Лиги наций

Сборная Украины в рамках четвертого тура Лиги наций встречалась со сборной Чехии на ОСК Металлист.

Украина — Чехия – 1:0

Голы: Малиновский (43)

Украина: Пятов, Матвиенко, Ракицкий, Бурда, Караваев, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский (Зинченко, 85), Яремчук, Коноплянка (Цыганков, 69), Марлос.

Чехия: Павленка, Селасси, Челюстка, Брабец, Новак, Павелка, Барак, Выдра (Змргал, 67), Дочкал, Янкто (Шурал, 81), Шик (Крменчик, 73).

Сборная Украины в рамках четвертого тура Лиги наций встречалась со сборной Чехии. Встреча прошла в Харькове на ОСК Металлист и завершилась со счетом 1:0.

Счет в матче открыли подопечные Шевченко под конец первого тайма. Караваев отпасовал с правого фланга в центр штрафной на Яремчука, который сбросил мяч под удар Малиновскому, после чего Руслан пробил сетку ворот Павленко.

Во втором тайме обе команды имели хорошие моменты, но поразить сетку ворот так и не сумели.

В итоге, победа над Чехией позволила подопечным Андрея Шевченко досрочно, с первого места пробиться в элитный дивизион А.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча четвертого тура Лиги наций Украина – Чехия.

ФотоČeská fotbalová reprezentace.

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