Смотрите онлайн-трансляцию матча четвертого тура Лиги наций Украина – Чехия на Фактах ICTV во вторник, 16 октября, в 21.45.

Сборная Украины и сборная Чехии сойдутся на стадионе ОСК Металлист в Харькове в рамках матча четвертого тура Лиги наций во вторник, 16 октября.

Чуть больше месяца назад украинцы и чехи встречались между собой в Угерске-Градиште, тогда хозяева быстро вышли вперед, однако подопечные Шевченко сумели переломить ход встречи и взять верх над соперником. После фиаско на старте Лиги наций у чехов сменился наставник – Карела Яролима сменил Ярослав Шилгавый.

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Эта игра может сделать сине-желтых победителями группы 1 Лиги В, сделав встречу против словаков чистой формальностью, однако в случае неудачи мы рискуем потерять эту возможность.

Среди украинцев из-за травм игру пропустят Артем Кравец и Евгений Хачериди, у чехов не сыграет Павел Кадержабек. Томаш Соучек – дисквалифицирован.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 1.72. Успех чехов оценивают в 5.80.Ничейный результат встречи — 3.55.

Прогноз Факты ICTV

Украина — Чехия – 2:0