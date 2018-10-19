PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Соперницы Свитолиной на итоговом турнире WTA/

Соперницы Свитолиной на итоговом турнире WTA

По итогам жеребьевки Элина Свитолина попала в Белую группу, ее соперницами стали теннисистки из Дании и Чехии.

В Сингапуре прошла церемония жеребьевки Итогового турнира года WTA (Женская теннисная ассоциация. – Ред.), сообщается на официальном сайте.

Соперницами Элина Свитолина в борьбе за 1-2 места и выход в полуфинал будут Каролин Возняцки (Дания), Петра Квитова (Чехия) и Каролина Плишкова (Чехия).

Читайте: Ястремская разгромила россиянку и прошла в полуфинал в Люксембурге

Красная группа: Ангелик Кербер (Германия), Наоми Осака (Япония), Слоан Стивенс (США) и Кики Бертенс (Нидерланды).

Итоговый турнир года-2018 состоится в Сингапуре с 21 по 28 октября.

Ранее Факты ICTV писали, что Элина Свитолина отказала в интервью Eurosport Russia во время Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

Фото: elisvitolina

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ястремская разгромила россиянку и прошла в полуфинал в Люксембурге
Свитолина сыграет на итоговом турнире WTA в Сингапуре
Двух украинских теннисистов дисквалифицировали пожизненно
Даяна Ястремская поднялась на 36 позиций в рейтинге лучших теннисисток мира
ястремская
Ястремская выиграла теннисный турнир WTA
Ястремская вышла в финал WTA
Ястремская впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA
Свитолина разгромила японку на пути к четвертьфиналу в Гонконге
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка