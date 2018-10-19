По итогам жеребьевки Элина Свитолина попала в Белую группу, ее соперницами стали теннисистки из Дании и Чехии.

В Сингапуре прошла церемония жеребьевки Итогового турнира года WTA (Женская теннисная ассоциация. – Ред.), сообщается на официальном сайте.

Соперницами Элина Свитолина в борьбе за 1-2 места и выход в полуфинал будут Каролин Возняцки (Дания), Петра Квитова (Чехия) и Каролина Плишкова (Чехия).

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Красная группа: Ангелик Кербер (Германия), Наоми Осака (Япония), Слоан Стивенс (США) и Кики Бертенс (Нидерланды).

Итоговый турнир года-2018 состоится в Сингапуре с 21 по 28 октября.

Ранее Факты ICTV писали, что Элина Свитолина отказала в интервью Eurosport Russia во время Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

Фото: elisvitolina