По итогам жеребьевки Элина Свитолина попала в Белую группу, ее соперницами стали теннисистки из Дании и Чехии.
В Сингапуре прошла церемония жеребьевки Итогового турнира года WTA (Женская теннисная ассоциация. – Ред.), сообщается на официальном сайте.
Соперницами Элина Свитолина в борьбе за 1-2 места и выход в полуфинал будут Каролин Возняцки (Дания), Петра Квитова (Чехия) и Каролина Плишкова (Чехия).
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Красная группа: Ангелик Кербер (Германия), Наоми Осака (Япония), Слоан Стивенс (США) и Кики Бертенс (Нидерланды).
Итоговый турнир года-2018 состоится в Сингапуре с 21 по 28 октября.
Ранее Факты ICTV писали, что Элина Свитолина отказала в интервью Eurosport Russia во время Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.
Фото: elisvitolina