Даяна Ястремская вышла во второй полуфинал турнира WTA в месяц.
Украинка Даяна Ястремская выиграла восьмой поединок, продолжив свою впечатляющую победную серию и вышла в полуфинал турнира BGL BNP Paribas Luxembourg Open.
В четвертьфинале украинка обыграла россиянку Маргариту Гаспарян всего за 62 минуты – 6:1, 6:4.
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Интересно, что на первый сет Даяна потратила всего 23 минуты.
После триумфа на соревнованиях в Гонконге 18-летняя Даяна Ястремская снова пробилась в полуфинал. В матче 1/2 финала Даяна сыграет с 47-й ракеткой мира Бенчич (Швейцария).
Фото: Jimmie48.
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