PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Ястремская разгромила россиянку и прошла в полуфинал в Люксембурге/

Ястремская разгромила россиянку и прошла в полуфинал в Люксембурге

Даяна Ястремская вышла во второй полуфинал турнира WTA в месяц.

Украинка Даяна Ястремская выиграла восьмой поединок, продолжив свою впечатляющую победную серию и вышла в полуфинал турнира BGL BNP Paribas Luxembourg Open.

В четвертьфинале украинка обыграла россиянку Маргариту Гаспарян всего за 62 минуты – 6:1, 6:4.

Читайте: Даяна Ястремская поднялась на 36 позиций в рейтинге лучших теннисисток мира

Интересно, что на первый сет Даяна потратила всего 23 минуты.

После триумфа на соревнованиях в Гонконге 18-летняя Даяна Ястремская снова пробилась в полуфинал. В матче 1/2 финала Даяна сыграет с 47-й ракеткой мира Бенчич (Швейцария).

ФотоJimmie48.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Свитолина сыграет на итоговом турнире WTA в Сингапуре
Двух украинских теннисистов дисквалифицировали пожизненно
Даяна Ястремская поднялась на 36 позиций в рейтинге лучших теннисисток мира
ястремская
Ястремская выиграла теннисный турнир WTA
Ястремская вышла в финал WTA
Ястремская впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA
Свитолина разгромила японку на пути к четвертьфиналу в Гонконге
Свитолина разгромно проиграла на старте турнира в Ухане
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка