PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Ярмоленко травмировался в матче против Тоттенхэма/

Ярмоленко травмировался в матче против Тоттенхэма

Андрей Ярмоленко получил травму голеностопа и не смог доиграть матч против Тоттенхэма.

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко получил травму в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает TRIBUNA.COM, на 40-й минуте матча украинец неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа. Его сразу же заменили.

О характере травмы Ярмоленко пока ничего не известно.

image image
Ярмоленко травмировался в матче против Тоттенхэма / 2 фотографии

Читайте: Игроки Вест Хэма жестко потроллили Ярмоленко за промах в матче с Челси

Напомним, в сентябре Ярмоленко отметился дебютным дублем за свой новый клуб.

Фото: whufc.com, TRIBUNA.COM

 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Юношеская сборная Украины разгромила Словакию и пробилась в элит-раунд Евро-2019
Лучшая команда мира! Ибрагимович осуществил мечту спасенных из пещеры детей
Роналду похвастался дублем сына за Ювентус
Игрока Динамо Алибекова удалили за шнуровку бутс
Хто не скаче, той москаль! признали экстремистским лозунгом
Самая жуткая форма в истории футбола
Ирландец забил невероятный гол с центра поля
Украинский уик-энд: гол-красавец Малиновского и провал Ярмоленко
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка