Игроки Вест Хэма жестко потроллили Ярмоленко за промах в матче с Челси

Вингер Вест-Хэма Андрей Ярмоленко показал, как из него смеются одноклубники за неудачную игру против Челси.
Андрей Ярмоленко мог стать героем поединка Вест Хэма против Челси в 6-м туре АПЛ, но его эпический промах сделал из него антигероя.
Партнеры Андрея Ярмоленко по Вест Геме пошутили над футболистом не без помощи фотошопа изобразив украинца в виде квадратной головы после его промаха.
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На следующий день в раздевалке команды появилась фотожаба с человеком с квадратной головой, а сверху было написано прозвище украица Yarma.
— Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_9) 24 сентября 2018 г.
Сам Ярмоленко, очевидно, оценил шутку одноклубников, ведь сам опубликовал соответствующее видео в своем аккаунте в Twitter.
К слову, футболист Цюриха Беньямин Кололли неудачно отпраздновал забитый гол в ворота греческого АЕКа в первом матче группового этапа Лиги Европы.