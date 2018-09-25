Игроки Вест Хэма жестко потроллили Ярмоленко за промах в матче с Челси

Вингер Вест-Хэма Андрей Ярмоленко показал, как из него смеются одноклубники за неудачную игру против Челси.

Андрей Ярмоленко мог стать героем поединка Вест Хэма против Челси в 6-м туре АПЛ, но его эпический промах сделал из него антигероя.

Партнеры Андрея Ярмоленко по Вест Геме пошутили над футболистом не без помощи фотошопа изобразив украинца в виде квадратной головы после его промаха.

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На следующий день в раздевалке команды появилась фотожаба с человеком с квадратной головой, а сверху было написано прозвище украица Yarma.

Сам Ярмоленко, очевидно, оценил шутку одноклубников, ведь сам опубликовал соответствующее видео в своем аккаунте в Twitter.

К слову, футболист Цюриха Беньямин Кололли неудачно отпраздновал забитый гол в ворота греческого АЕКа в первом матче группового этапа Лиги Европы.