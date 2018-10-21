Украинец Денис Фищук завоевал бронзу в велогонке в первый день соревнований Игры непокоренных (Invictus Games) 2018.

Игры непокоренных стартовали в Сиднее. В первый день соревнований Денис Фищук получил бронзу в велогонке.

Это первая медаль в копилке украинской сборной на нынешних соревнованиях и первая за 2 года медаль в велоспорте, сообщает Минобороны.

– Трасса скоростная, как для любителей, это был довольно крутой поворот и финиш вверх. Наибольшая достигнутая скорость 60 км/ч.

В целом, доволен выступлением, сделал все что мог! – признался Денис.

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Ура! Перші перемоги української збірної Ігор Нескорених в Сіднеї. Вітаю Дениса Фіщука з бронзою, здобутою у велоперегонах на час, та Сергія Шимчака з четвертим місцем. Так тримати, незламні! Вболіваємо за вас! #InvictusGames pic.twitter.com/rd9d2VIe3i — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 октября 2018 г.

Напомним, Игры непокоренных (Invictus Games) – международные мультидисциплинарные соревнования в паралимпийском стиле.

Они проходят в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри.

Украина впервые получила право принять участие в Играх непокоренных в 2017 году.

Фото: Минобороны