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Игры непокоренных: Украина завоевала первую медаль

Украинец Денис Фищук завоевал бронзу в велогонке в первый день соревнований Игры непокоренных (Invictus Games) 2018.

Игры непокоренных стартовали в Сиднее. В первый день соревнований Денис Фищук получил бронзу в велогонке.

Это первая медаль в копилке украинской сборной на нынешних соревнованиях и первая за 2 года медаль в велоспорте, сообщает Минобороны.

– Трасса скоростная, как для любителей, это был довольно крутой поворот и финиш вверх. Наибольшая достигнутая скорость 60 км/ч.

В целом, доволен выступлением, сделал все что мог! – признался Денис.

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Напомним, Игры непокоренных (Invictus Games) – международные мультидисциплинарные соревнования в паралимпийском стиле.

Они проходят в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри.

Украина впервые получила право принять участие в Играх непокоренных в 2017 году.

Фото: Минобороны

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