Українець Денис Фіщук завоював бронзу у велогонці в перший день змагань Ігри нескорених (Invictus Games) 2018.
Ігри нескорених стартували в Сіднеї. У перший день змагань Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці.
Це перша медаль у скарбничці української збірної на цьогорічних змаганнях і перша за 2 роки медаль у велоспорті, повідомляє Міноборони.
– Траса швидкісна, як для аматорів, то був доволі крутий поворот і фініш вгору. Найбільша досягнута швидкість 60км/год.
Загалом, задоволений виступом, зробив все що міг! – зізнався Денис.
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Ура! Перші перемоги української збірної Ігор Нескорених в Сіднеї.
Вітаю Дениса Фіщука з бронзою, здобутою у велоперегонах на час, та Сергія Шимчака з четвертим місцем.
Так тримати, незламні! Вболіваємо за вас! #InvictusGames pic.twitter.com/rd9d2VIe3i
— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 октября 2018 г.
Нагадаємо, Ігри нескорених (Invictus Games) – міжнародні мультидисциплінарні змагання в паралімпійському стилі.
Вони проходять у різних країнах із 2014 року за ініціативою принца Гаррі.
Україна вперше отримала право взяти участь в Іграх нескорених у 2017 році.
Фото: Міноборони