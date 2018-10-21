Українець Денис Фіщук завоював бронзу у велогонці в перший день змагань Ігри нескорених (Invictus Games) 2018.

Ігри нескорених стартували в Сіднеї. У перший день змагань Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці.

Це перша медаль у скарбничці української збірної на цьогорічних змаганнях і перша за 2 роки медаль у велоспорті, повідомляє Міноборони.

– Траса швидкісна, як для аматорів, то був доволі крутий поворот і фініш вгору. Найбільша досягнута швидкість 60км/год.

Загалом, задоволений виступом, зробив все що міг! – зізнався Денис.

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Ура! Перші перемоги української збірної Ігор Нескорених в Сіднеї. Вітаю Дениса Фіщука з бронзою, здобутою у велоперегонах на час, та Сергія Шимчака з четвертим місцем. Так тримати, незламні! Вболіваємо за вас! #InvictusGames pic.twitter.com/rd9d2VIe3i — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 октября 2018 г.

Нагадаємо, Ігри нескорених (Invictus Games) – міжнародні мультидисциплінарні змагання в паралімпійському стилі.

Вони проходять у різних країнах із 2014 року за ініціативою принца Гаррі.

Україна вперше отримала право взяти участь в Іграх нескорених у 2017 році.

Фото: Міноборони