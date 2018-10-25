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Где смотреть Ренн – Динамо

Прямую трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между Ренном и Динамо покажет телеканал Футбол 2.

В третьем матче группового этапа Лиги Европы УЕФА киевское Динамо на выезде сыграет с французским Ренном. Матч пройдет 25 октября в городе Ренн на стадионе Руазон Парк.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: FC Dynamo Kyiv.

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