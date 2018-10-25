Пряму трансляцію матчу третього туру групового етапу Ліги Європи між Ренном та Динамо покаже телеканал Футбол 2.

У третьому матчі групового етапу Ліги Європи УЄФА київське Динамо на виїзді зіграє з французьким Ренном. Матч пройде 25 жовтня у місті Ренн на стадіоні Руазон-Парк.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: FC Dynamo Kyiv.