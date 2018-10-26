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Бекхэм поздравил украинского медалиста Игр непокоренных

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм поздравил украинца Василия Омельченко с серебром Игорь непокоренных.

Амбасадор Игр непокоренных в Сиднее Дэвид Бекхэм сделал совместное фото с украинским легкоатлетом, сообщает Invictus Games: Team Ukraine в Facebook.

Читайте: Украина завоевала еще две медали на Играх непокоренных

Василий Омельченко получил серебряную медаль Игр непокоренных в прыжках в длину. Он показал результат 5.43 м.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская сборная завоевала две золотые и две серебряные медали на Играх непокоренных.

Фото: dreamstime

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