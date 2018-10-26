Украинские спортсмены завоевали еще две медали на международных соревнованиях Игры непокоренных. На нынешних играх Украина получила 7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые медали.

Национальная сборная Украины на международных соревнованиях Игры непокоренных (Invictus Games), которые проходят в Сиднее, завоевала еще две медали.

Так, золотую медаль в забеге на 400 метров в категории IT7 получил Василий Омельченко, сообщает страница национальной сборной в Facebook.

Срібло Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover зі стрибків у довжину у категорії men's IJ5 у Василя… Опубліковано Invictus Games: Team Ukraine П'ятниця, 26 жовтня 2018 р.

А в толкании ядра в категории IF4 Александр Белобоков завоевал серебряную медаль.

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К слову, Игры непокоренных – это международные соревнования в паралимпийском стиле, в которых принимают участие раненные военнослужащие и ветераны.

Их основал британский принц Гарри. Впервые Игры непокоренных прошли в 2014 году в Лондоне.

В этом году в соревнованиях принимают участие команды 18 стран.

Фото/видео: Invictus Games: Team Ukraine