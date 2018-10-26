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Бекхем привітав українського медаліста Ігор нескорених

Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем привітав українця Василя Омельченка зі сріблом Ігор нескорених.

Амбасадор Ігор нескорених у Сіднеї Девід Бекхем зробив спільне фото з українським легкоатлетом, повідомляє Invictus Games:Team Ukraine у Facebook.

Читайте: Україна завоювала ще дві медалі на Іграх нескорених

Василь Омельченко здобув срібну медаль Ігор нескорених у стрибках у довжину. Він показав результат 5.43 м. Українець на змаганнях у Сіднеї також візьме участь у забігу на 400 м.

Раніше Факти ICTV писали, що українська збірна завоювала ще дві золоті та дві срібні медалі на Іграх нескорених.

Фото: dreamstime

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