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Україна завоювала ще дві медалі на Іграх нескорених

Українські спортсмени завоювали ще дві медалі на міжнародних змаганнях Ігри нескорених. На нинішніх іграх Україна отримала 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові медалі.

Національна збірна України на міжнародних змаганнях Ігри нескорених (Invictus Games), які проходять у Сіднеї, завоювала ще дві медалі.

Так, золоту медаль у забігу на 400 метрів у категорії IT7 отримав Василь Омельченко, повідомляє сторінка національної збірної у Facebook.

Срібло Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover зі стрибків у довжину у категорії men's IJ5 у Василя…

Опубліковано Invictus Games: Team Ukraine П'ятниця, 26 жовтня 2018 р.

А у штовханні ядра в категорії IF4 Олександр Бєлобоков завоював срібну медаль.

Читайте: Плюс два золота: Україна завоювала 4 медалі на Іграх нескорених

До слова, Ігри нескорених – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани.

Їх започаткував британський принц Гаррі. Уперше Ігри нескорених пройшли у 2014 році в Лондоні.

Цього року у змаганнях беруть участь команди 18 країн.

Фото/відео: Invictus Games: Team Ukraine

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