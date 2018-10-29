Аматорский футбольный клуб Олимпик с Кропивницкого удивил фанатов своим основным составом на игру.

В рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей встречались между собой Альянс с Липовой Долины (Сумская область) и Олимпик-СДЮШОР-2 с Кропивницкого.

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В соцсети Facebook появилось фото стартового состава Олимпика на игру, которое вызвало волну шутливых комментариев и репостов.

В частности, пользователи пишут: “Кажется, вратарь гимн Украины не поет”, “Зато видно, что не москали” и “Когда ребятам паспорт отдадут?”

Интересно, что из 25-ти футболистов в заявке клуба, 9 игроков являются легионерами.

Сама встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу Альянса. В турнирной таблице группы 2 Олимпик-СДЮШОР-2 занимает предпоследнюю строчку (11).

Кстати, в чемпионате Молдовы коза выбежала на поле и отпраздновала с командой забитый мяч.

Фото: Олександр Качанов.