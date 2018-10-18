Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов заявил, что не допустит появления в его команде геев.
Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов выступил против появления гомосексуалистов в его команде.
Об этом он сказал в эфире программы Футбольный на голову.
— Я не допущу, чтобы они сюда попали. Это для меня неприемлемо, однозначно, – сказал Рафаилов.
Напомним, что в 2016 году после матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед – Заря Рафаилов заявил, что ему не понравился Манчестер, потому что там на улицах целуются мужчины и посоветовал украинцам задуматься, нужна ли им евроинтеграция.
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Заявление вызвало резонанс в Великобритании – слова Рафаилова процитировали многие британские СМИ.
К слову, ЛГБТ-активисты во время ЧМ обошли запрет гей-пропаганды в России.