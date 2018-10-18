PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Гендиректор Зари выступил против гомосексуализма в клубе/

Гендиректор Зари выступил против гомосексуализма в клубе

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов заявил, что не допустит появления в его команде геев.

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов выступил против появления гомосексуалистов в его команде.

Об этом он сказал в эфире программы Футбольный на голову.

— Я не допущу, чтобы они сюда попали. Это для меня неприемлемо, однозначно, – сказал Рафаилов.

Напомним, что в 2016 году после матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед – Заря Рафаилов заявил, что ему не понравился Манчестер, потому что там на улицах целуются мужчины и посоветовал украинцам задуматься, нужна ли им евроинтеграция.

Читайте: Хоккеистки сборных США и Канады поженились

Заявление вызвало резонанс в Великобритании – слова Рафаилова процитировали многие британские СМИ.

К слову, ЛГБТ-активисты во время ЧМ обошли запрет гей-пропаганды в России.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка