Прямую трансляцию матча 14-го тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Динамо покажет телеканал Футбол 2.

В 14-м туре УПЛ донецкий Шахтер дома будет принимать киевское Динамо. Матч пройдет 3 ноября в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист.

Начало матча в 17:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK.