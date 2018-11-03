Прямую трансляцию матча 14-го тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Динамо покажет телеканал Футбол 2.
В 14-м туре УПЛ донецкий Шахтер дома будет принимать киевское Динамо. Матч пройдет 3 ноября в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист.
Начало матча в 17:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.Читайте: Результаты и видео матчей 13-го тура УПЛ Динамо среди лидеров рейтинга Международной футбольной обсерватории Динамо с трудом победило команду из второй лиги в Кубке Украины
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: FC SHAKHTAR DONETSK.