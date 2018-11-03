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Где смотреть Шахтер — Динамо

Прямую трансляцию матча 14-го тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Динамо покажет телеканал Футбол 2.

В 14-м туре УПЛ донецкий Шахтер дома будет принимать киевское Динамо. Матч пройдет 3 ноября в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист.

Начало матча в 17:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото.

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