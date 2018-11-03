Пряму трансляцію матчу 14-го туру української Прем’єр-ліги між Шахтарем та Динамо покаже телеканал Футбол 2.
У 14-му турі УПЛ донецький Шахтар вдома прийматиме київське Динамо. Матч пройде 3 листопада у місті Харків на стадіоні ОСК Металіст.
Початок матчу о 17:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.Читайте: Результати та відео матчів 13-го туру УПЛ Динамо серед лідерів рейтингу Міжнародної футбольної обсерваторії Динамо на силу перемогло команду з Другої ліги у Кубку України
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: FC SHAKHTAR DONETSK.