Пряму трансляцію матчу 14-го туру української Прем’єр-ліги між Шахтарем та Динамо покаже телеканал Футбол 2.

У 14-му турі УПЛ донецький Шахтар вдома прийматиме київське Динамо. Матч пройде 3 листопада у місті Харків на стадіоні ОСК Металіст.

Початок матчу о 17:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK.