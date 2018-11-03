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Де дивитися Шахтар — Динамо

Пряму трансляцію матчу 14-го туру української Прем’єр-ліги між Шахтарем та Динамо покаже телеканал Футбол 2.

У 14-му турі УПЛ донецький Шахтар вдома прийматиме київське Динамо. Матч пройде 3 листопада у місті Харків на стадіоні ОСК Металіст.

Початок матчу о 17:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото.

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