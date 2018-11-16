Смотрите онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги наций Словакия – Украина на Фактах ICTV в пятницу, 16 ноября, в 21.45.

Сборная Украины и сборная Словакии сойдутся на стадионе Антона Малатинского в Трнаве в рамках матча пятого тура Лиги наций в пятницу, 16 ноября.

Подопечные Андрея Шевченко досрочно стали победителями своей группы в дивизионе В и получили путевку в элитный.

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Однако, поединок со сверхмотивированными словаками, которым есть что терять станет испытанием для сине-желтых. Подопечные Павла Гапала находятся на последней строчке в группе и рискуют понизиться в классе.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Павела Гапала. На победу Словакии принимают ставки с коэффициентом 2.26. Успех украинцев оценивают в 3.60. Ничейный результат встречи — 3.15.

Прогноз Фактов ICTV

Словакия — Украина – 1:1