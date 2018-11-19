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Пятов попал в тройку лучших голкиперов Лиги наций

Издание WhoScored отметило игру украинского голкипера Андрея Пятова в Лиге наций.

Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов попал в тройку лучших вратарей Лиги наций по версии издания WhoScored.

Украинец получил оценку в 7.11 балла.

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Лидерство в рейтинге взял вратарь Люксембурга Антони Морис (7.23), а на второй строчке расположился кипер сборной Нидерландов Яспер Силлессен (7.35).

Пятов вышел в стартовом составе на три матча из четырех в групповом этапе Лиги наций. В этих матчах страж ворот сине-желтых пропустил только один раз в домашней встрече с чешской сборной.

Напомним, в заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Украины потерпела разгромное поражение от Словакии в Трнаве.

Фото: Є. Кравса.

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