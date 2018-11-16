Сборная Украины уступила в пятом туре Лиги наций сборной Словакии.

Сборная Украины встречалась со сборной Словакии в рамках пятого тура Лиги наций. Встреча прошла в Трнаве на стадионе Антона Малатинского и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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Словаки открыли счет на шестой минуте матча. Гамшик со стандартного положения отпасовал на Руснака, а тот низом отправил мяч в ближний угол ворот Бойко.

Удвоили счет словаки после грубой ошибки голкипера сине-желтых. Именно от рук Дениса Бойко мяч после удара Куцки влетел в сетку ворот.

После перерыва Украина смогла забить быстрый гол. Коноплянка идеальным ударом в одно касание расписался в сетке ворот Дубравки после паса от Караваева.

Словаки очень быстро увеличили отрыв в счете. Зрелак ударом пяткой сделал счет 3:1.

Финальную точку во встрече поставил Мак, который отправил мяч в сетку ворот Бойко.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Несмотря на неутешительный результат, подопечные Шевченко обеспечили себе победу в своей группе и повышение в дивизион А.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги наций Словакия – Украина.