Авторитетный журнал The Ring опубликовал свой обновленный рейтинг.

Авторитетный журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Об этом сообщается на официальном сайте издания.

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Украинский чемпион WTA в легком весе Василий Ломаченко продолжает возглавлять рейтинг, зато после победы над Тони Белью, Александр Усик поднялся на четвертую строчку, обойдя казахстанского боксера Геннадия Головкина. Ранее Усик находился на пятой строчке.

Топ-10 боксеров по версии The Ring:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Сауль Альварес (Мексика)

4. Александр Усик (Украина)

5. Геннадий Головкин (Казахстан)

6. Наойя Инуэ (Япония)

7. Майки Гарсиа (США)

8. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)

9. Эррол Спенс (США)

10. Донни Нитес (Филиппины)

Ранее Усика наградили “бриллиантовой” перчаткой.