Украинский боксер Сергей Деревянченко в топ-10 обновленного рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC).

Украинский боксер Сергей Деревянченко (21-1, 10 КО), выступающий в средней весовой категории, вошел в топ-10 обновленного рейтинга WBC.

Об этом сообщает сайт Boxing Scene.

Согласно рейтингу украинец расположился на десятой строчке.

А вот другой украинский боксер Евгений Хитров (18-2, 29 КО) покинул топ-15 лучших боксеров по рейтингу WBC.

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Первое место в рейтинге за Геннадием Головкиным, на второй строчке британец Мартин Мюррей, замыкает тройку канадский боксер Давид Лемье.

Напомним, в крайнем поединке Деревянченко потерпел первое поражение в карьере, уступив по очкам американцу Даниэлю Джейкобсу. Это был бой за вакантный пояс IBF.

Ранее британский боксер Тони Беллью объявил о завершении карьеры после поражения от Александра Усика.

Фото: Al Bello/Getty Images.