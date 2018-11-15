Украинский боксер Сергей Деревянченко в топ-10 обновленного рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC).
Украинский боксер Сергей Деревянченко (21-1, 10 КО), выступающий в средней весовой категории, вошел в топ-10 обновленного рейтинга WBC.
Об этом сообщает сайт Boxing Scene.
Согласно рейтингу украинец расположился на десятой строчке.
А вот другой украинский боксер Евгений Хитров (18-2, 29 КО) покинул топ-15 лучших боксеров по рейтингу WBC.
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Первое место в рейтинге за Геннадием Головкиным, на второй строчке британец Мартин Мюррей, замыкает тройку канадский боксер Давид Лемье.
Напомним, в крайнем поединке Деревянченко потерпел первое поражение в карьере, уступив по очкам американцу Даниэлю Джейкобсу. Это был бой за вакантный пояс IBF.
Ранее британский боксер Тони Беллью объявил о завершении карьеры после поражения от Александра Усика.
Фото: Al Bello/Getty Images.