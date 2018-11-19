Смотрите онлайн-трансляцию товарищеского матча Турция – Украина на Фактах ICTV во вторник, 20 ноября, в 19.30.
Сборная Украины и сборная Турции сойдутся на стадионе Анталия Арена в рамках товарищеского матча во вторник, 20 ноября.
Сначала встреча должна была состояться на Днепр-Арене, однако турецкая сторона пожаловалась на плохие погодные условия в ноябре в Украине и встречу перенесли в Анталию. В ФФУ согласились, тем более Турецкая футбольная ассоциация взяла на себя все финансовые вопросы на период пребывания сине-желтых в Турции.
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Для украинцев турки не очень удобный соперник. При восьми очных дуэлях сине-желтые лишь дважды праздновали победу, 4 раза виктория была на стороне соперника.
Не исключено, что тренерский штаб сборной продолжит искать оптимальную игровую модель для команды в матче с турками, даже несмотря на провальный эксперимент со словаками.
Прогноз букмекеров
По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Мирчи Луческу. На победу Турции принимают ставки с коэффициентом 2.39. Успех украинский оценивают в 3.30. Ничейный результат встречи — 3.15.
Прогноз Фактов ICTV
Турция — Украина – 1:2