Смотрите онлайн-трансляцию товарищеского матча Турция – Украина на Фактах ICTV во вторник, 20 ноября, в 19.30.

Сборная Украины и сборная Турции сойдутся на стадионе Анталия Арена в рамках товарищеского матча во вторник, 20 ноября.

Сначала встреча должна была состояться на Днепр-Арене, однако турецкая сторона пожаловалась на плохие погодные условия в ноябре в Украине и встречу перенесли в Анталию. В ФФУ согласились, тем более Турецкая футбольная ассоциация взяла на себя все финансовые вопросы на период пребывания сине-желтых в Турции.

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Для украинцев турки не очень удобный соперник. При восьми очных дуэлях сине-желтые лишь дважды праздновали победу, 4 раза виктория была на стороне соперника.

Не исключено, что тренерский штаб сборной продолжит искать оптимальную игровую модель для команды в матче с турками, даже несмотря на провальный эксперимент со словаками.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Мирчи Луческу. На победу Турции принимают ставки с коэффициентом 2.39. Успех украинский оценивают в 3.30. Ничейный результат встречи — 3.15.

Прогноз Фактов ICTV

Турция — Украина – 1:2