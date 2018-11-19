Бывший американский боец UFC Коди Маккензи рассказал о сексуальных домогательствах допинг-офицеров.

Американский боец ​​смешанных единоборств Коди Маккензи заявил о домогательствах допинг-офицера за пять минут до начала боя против Джей Ди Доминго.

Об этом он рассказал в интервью MMA Fighting.

Читайте: Босс UFC назвал размер штрафа и срок дисквалификации Хабиба

30-летний спортсмен провалил допинг-тесты, предоставив для анализа чужую мочу. После получения дисквалификации сроком в 4 года, Маккензи рассказал свою версию инцидента:

— Они (представители Атлетической комиссии штата Невада. — Ред.) Заявили, что не позволят мне выйти на поединок. Я пошел в ванную и налил воду в чашку. Но они настаивали, чтобы я мочился при них. И тогда один из членов комиссии достал свой пенис и начал махать им, двигаясь в мою сторону. Он кричал: Смотри, это не так уж и сложно! Я ему говорю: Чувак, это чертовы сексуальные домогательства. Ты не можешь так поступать.

Маккензи добавил, что свидетелями инцидента были 5 или 6 человек.

На данный момент комиссия штата изучает данный эпизод, а инспектор, о котором говорил Маккензи, отстранен от своих обязанностей.

Свой последний бой в профи американец провел в 2017 году. Поединок против Доминго должен был пройти 14 сентября 2018 года.

Ранее боец UFC Пейдж ВанЗант рассказала об изнасиловании 10-летней давности.

Фото: Cody McKenzie.